Analyse Turkse president Erdogan plots bekeerd tot het Westen?

Door MAARTEN VAN AALDEREN Kopieer naar clipboard

Is de Turkse president Erdogan bekeerd tot het Westen? Het lijkt erop. Hij zegt tegen de president van Oekraïne Zelenski dat zijn land het verdient om tot de NAVO toe te treden. Vijf voormalige Azovstal-strijders uit Marioepol, die na een krijgsgevangenenruil in Turkije zaten, mochten zelfs naar huis in Oekraïne, tot woede van Moskou die zegt dat dit tegen de afspraken is. Daarna geeft Erdogan ook nog eens het groene licht aan Zweden om toe te treden tot de NAVO.