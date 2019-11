’Middelvingervrouw’ neemt wraak op Trump

Het ’moment van de middelvinger’ werd toevalligerwijs gefotografeerd en het beeld ging de hele wereld over. Briskman, die op dat moment bij een bedrijf werkte dat veel regeringsopdrachten kreeg, werd vanwege de foto ontslagen.

In een interview met The Guardian vertelde ze waarom ze destijds tot haar daad kwam. „Dit was gewoon de enige manier waarop ik mijn mening kon geven. Hij zou me toch niet kunnen horen door al het kogelvrije glas, dus dit was de enige manier waarmee ik kon zeggen wat ik wilde zeggen”.

Juli Briskman Ⓒ AFP

De foto speelde een grote rol in haar verkiezingscampagne. Ze is nu gekozen in de raad van toezicht in haar kiesdistrict Loudon County, een district waar ook de National Golf Club van Donald Trump in gevestigd is.