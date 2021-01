Juwelierszaak Rotterdam leeggeroofd: ’Zo triest, ze hebben alles kapotgeslagen’

Samir Hadhir: „Al het goud en zilver is weg. Ze hebben alles kapotgeslagen. De schade is enorm.” Ⓒ JB Media

Rotterdam - Verdoofd staat Samir Hadhir in de winkel van zijn vrouw die kort daarvoor door plunderaars in Rotterdam compleet is leeggeroofd. „Al het goud en zilver is weg. Ze hebben alles kapotgeslagen. De schade is enorm”, vertelt een aangeslagen Hadhir maandagavond laat tussen de puinhopen.