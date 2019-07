Natuurgenezer Klaus Ross veroordeeld tot 2 jaar voorwaardelijke celstraf

Het Duitse Openbaar Ministerie had drie jaar cel geëist tegen natuurgenezer Ross. In een laatste woord aan de rechters verklaart Ross „vreselijk veel spijt” te hebben van wat er allemaal is gebeurd om vervolgens in tranen uit te barsten.

LIVE – Verslaggever Nico Fassotte is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

Justitie houdt Ross verantwoordelijk voor de dood van drie patiënten, onder wie twee Nederlanders.

„Klaus Ross heeft altijd te goeder trouw gewerkt. Hij was professioneel en betrokken”, zei zijn advocaat tijdens zijn pleidooi. „Zijn vrouw heeft hem verlaten, zijn zoon heeft met hem gebroken en hij zit aan de grond.” Volgens de advocaat is het hem „feitelijk overkomen, zonder feitelijke schuld.”

Overdosis

Ross behandelde in 2016 Nederlandse kankerpatiënten in het Duitse dorpje Bracht, vlakbij Roermond. Twee vrouwen en een man overleden na deze behandeling. Onder hen een 55-jarige man uit Apeldoorn en een vrouw uit Wijk en Aalburg (43). Volgens justitie overleden deze mensen als gevolg van een forse overdosis van het alternatieve middel 3-broompyruvaat (3-BP), een glucoseremmer.

Volgens justitie leidde een forse overdosis van 3-BP tot ernstige hersenbeschadigingen en uiteindelijk tot de dood van drie patiënten. Ross wist volgens justitie hoe gevaarlijk de stof was en dat overdosering leidt tot ernstige bijwerkingen. „Hij ging om met een levensgevaarlijke stof”, aldus de officier van justitie.

Ross gebruikte voor het doseren van de stof een weegschaal die daartoe niet geëigend was, aldus justitie. Hij heeft in de drie fatale gevallen niet gecontroleerd hoe hoog de toegediende dosis was. Daarmee heeft hij de regels van de geneeskunst genegeerd, aldus justitie.

In het voordeel van Ross spreekt volgens de officier van justitie dat Ross geen strafblad heeft, oprecht was in zijn wens om mensen te helpen en door het gebeurde zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Ross werkt nu als zelfstandig verpleger en moet het naar eigen zeggen doen met een bruto inkomen van 1100 euro per maand, liet hij desgevraagd aan de rechtbank weten.

Bekijk ook: Natuurarts Ross was laatste strohalm voor opgegeven kankerpatiënten