Ambassadeurs VS en Nederland doen wedje om winst duel

Haspels stelt voor: „Hallo @usambnl, wat denk je van een vriendschappelijke weddenschap over de wedstrijd zaterdag? Maar in plaats van dollars of euro’s maken we de pot een beetje zoeter. Als Amerika wint, ga ik donuts uitdelen in DC’s Dupont Circle. En als Nederland wint, ga jij oliebollen uitdelen op Den Haag Centraal. Ga je de weddenschap aan?” Dupont Circle is een populaire woonwijk in Washington DC. Bij zijn tweet plaatst Haspels een foto van hemzelf, in een Oranjeshirt, terwijl hij in een donut hapt.

Razdan Duggal antwoordt: „Hi @NLAmbassadorUSA! De weddenschap loopt. Wel één vraag: gewone of Nutella-oliebollen?” Ook zij plaatst een foto, op een grasveldje, in sporttenue en voor een voetbaldoeltje.

In een reactie op de tweets laat het Amerikaanse leger in Europa en Afrika weten dat ze ’oliebollen’ wel even hebben moeten googelen maar dat ze de weddenschap met belangstelling volgen.

De Amerikanen schromen niet om de voetbalwedstrijd center stage te geven op hun social media. Zo heeft de Amerikaanse ambassadeur al meerdere filmpjes geplaatst over de wedstrijd en haakt zelfs het Amerikaanse leger in met een tweetje over oliebollen.