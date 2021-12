Honderden foutieve testuitslagen bij GGD Drenthe en Friesland

De „menselijke fout” is begin december gemaakt in een laboratorium, melden de GGD’en in de beide provincies en het lab Royal GD. Afgelopen vrijdag kwam de vergissing aan het licht. Bij verdere controles op zaterdag en zondag bleek dat het om 273 onjuiste uitslagen gaat.

Het lab uit Deventer controleert voor de zekerheid alle testmonsters van de dagen ervoor en erna. Zo wil het zekerheid krijgen of ook daar uitslagen verkeerd zijn geregistreerd.

Steekproef

’Alle GGD’en maken gebruik van een aantal (grote) laboratoria. Met steekproeven worden testmonsters met een positieve uitslag hierna nogmaals onderzocht. Bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe vaak de omikronvariant momenteel voorkomt. Bij het tweede onderzoek kwam naar voren dat enkele monsters helemaal niet positief waren. Naar aanleiding daarvan zijn alle monsters van de afgelopen weken opnieuw onderzocht. Hierbij ontdekte het lab dat een aantal testresultaten niet negatief maar positief was. En ook dat een aantal testresultaten niet positief maar negatief was,’ aldus de GGD op haar website.

Geen bericht is goed bericht

De GGD zegt exact in beeld te hebben welke personen een verkeerde testuitslag hebben gekregen. ’Wij sturen vandaag een mail, we verzenden een brief en bellen alle betrokkenen. Heb je vandaag geen bericht van ons, dan hoor je niet bij de betrokkenen en kun je ervan uitgaan dat jouw testuitslag correct was.’

