ANTWERPEN - De Belgische politie is gestopt met actief zoeken naar de vermiste Nederlander Max Meijer (23). Dat maakte de dienst vrijdag bekend. „Sinds Meijer als vermist is opgegeven hebben we alles uit de kast gehaald hem te vinden. Alle tips die we binnenkregen zijn we tevergeefs nagegaan”, laat een woordvoerder Sven Lommaert van de Antwerpse politie weten.