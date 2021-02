Bizarre ’zee-penis’ van Josie (48) maakt biologen dol

De New York Post spreekt met gevoel voor Engelstalige woordgrappen van „de nieuwe Moby Dick.” Ook de 48-jarige Josie Jones kon de humor er wel van inzien. „We zijn allemaal volwassen, toch?”, schreef ze in een groep voor marineonderzoek.

Jones vond de penisvormige voor de kust van Rye Front Beach in de staat Victoria. Het gaat om priapulida, die we in Nederland officieel aanduiden met de term ’peniswormen’.

Priapus

De dieren zijn vernoemd naar Priapus, een figuur uit de Grieks-Romeinse mythologie „die erom bekend stond een aardig geslachtsdeel met zich mee te torsen”, aldus Quest. Priapus heeft overigens een grotere nalatenschap, want ook het priapisme is naar hem vernoemd, een aandoening waarbij de menselijke penis langdurig in erecte staat blijft.

Wie denkt dat de vergelijking met de mens verder mank gaat, heeft het mis. De mannelijke penisworm ejaculeert ook sperma in het zeewater. Wijfjes lozen hun eicellen in zee, waarna beide in het water samenkomen.

Ⓒ HH / Splash News

Nog een overeenkomst met het mensenras: de peniswormen komen in de natuur voor in alle soorten en maten. „Er leven hier meer dan 160 soorten”, laat Jones weten. Zij maakt de stranden en het water schoon om het maritieme leven op peil te houden.

Ⓒ HH / Splash News

Geen ’komkommer’

Ondertussen ontstaat een levendige discussie in de maritieme groep. „Ik heb ze meermaals in het water gezien, steeds in verschillende staat. Maar elke keer merken ze dat je dichtbij komt”, schrijft iemand. Een ander reageert: „Wat bedoel je? Zeekomkommers hebben geen hersenen of ogen.”

Het ging hier echter niet om een zeekomkommer – dat is een andere diersoort.

Behalve de biologisch-inhoudelijke discussie grijpen ook grappenmakers hun moment. „Sommige zeedieren gaan plezier hebben”, schrijft iemand. Een ander vraagt ’waar je de batterijen stopt’, verwijzend naar de anatomie van een seksspeeltje. Weer een ander zegt: „Ik liep hem de hele tijd te zoeken.”

Er bestaan overigens vele soorten zeedieren met het uiterlijk van een mannelijk geslachtsdeel, wat van tijd tot tijd hilariteit wekt.