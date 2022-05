Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Eindstrijd om Azovstal-fabriek, laatste Oekraïense bastion in Marioepol, lijkt begonnen

Door Anton Goegebeur Kopieer naar clipboard

Het geduld van Poetin met de laatste Oekraïense troepen in de Azovstal-fabriek is op. Dinsdagmiddag barstte de strijd rond de fabriek in alle hevigheid los. Ondanks evacuaties zouden nog steeds meer dan tweehonderd burgers vastzitten in het strijdgewoel. Is de eindstrijd om het felbevochten laatste Oekraïense bastion in Marioepol begonnen?