Onderzoek pleit D66-partijprominent Van Drimmelen vrij van seksuele intimidatie

„Het onderzoek heeft wellicht langer geduurd dan we hadden gehoopt, maar grondigheid en zorgvuldigheid zijn hier van het grootste belang. Uit het rapport blijkt voor mij nergens dat in onze vereniging sprake is van een structureel onveilige omgeving. Zo ken ik onze partij ook niet,” aldus partijleider Sigrid Kaag in een reactie. „Dat laat onverlet dat iemand persoonlijk een andere ervaring kan hebben. Dat blijkt ook uit het rapport. Laat glashelder zijn: iedere melding van ongewenst gedrag of van ongepaste of denigrerende opmerkingen richting vrouwen of mannen, is er één teveel. In de partij die ik leid is daarvoor geen plaats.”

Toch komen er in het onderzoek dat werd uitgevoerd door onderzoeksbureau BING wel degelijk incidenten van seksuele intimidatie naar voren. In totaal meldden 9 mensen zich met een MeToo-ervaring binnen D66, waarbij ze op ’onveiligheid binnen de partij’ stuitten. Zo was er in sommige gevallen sprake van een machtsverhouding met de dader, of vreesden klagers voor de gevolgen voor hun verdere carrière binnen de partij.

Onaangename appjes

De MeToo-incidenten behelsden onder meer het ontvangen van ’onaangename’ appjes, het maken van ’ongepaste en seksistische/denigrerende opmerkingen’ en ongewenste aanrakingen. In een geval werd iemand herhaaldelijk gevraagd om seksueel contact, terwijl ze daar niet op zat te wachten.

De incidenten vonden plaats in verschillende periodes, van eind vorige eeuw tot en met 2019. De D66’ers die zich meldden gaven aan de onderzoekers aan niet te willen dat hun ervaring verder werd onderzocht. „We kunnen daarom geen uitspraken doen over het waarheidsgehalte van de naar voren gebrachte ervaringen,” stellen de onderzoekers.

Anonieme brief

Het balletje voor het onderzoek kwam aan het rollen door een anonieme brief van een klokkenluidster eind vorig jaar. Zij publiceerde op het schrijversplatform write.as een beklag over de cultuur op de werkvloer van D66. Volgens haar is het al jaren mis als het gaat om seksuele intimidatie. Een hoofdrol in het MeToo-relaas speelt lobbyist en D66-strateeg Frans van Drimmelen. „Frans begon een vervelend mannetje te worden toen ik nul op zijn rekest gaf. Hij wilde meer op relationeel en seksueel vlak. Ik niet. Vervolgens kon ik het vergeten met mijn ambities in de partij,” schreef ze destijds.

De onderzoekers geven aan niet te kunnen vaststellen dat de beschuldiging aan het adres van Van Drimmelen klopt.

Heikel punt

„Uit het onderzoek zijn geen situaties van seksuele intimidatie en machtsmisbruik door betrokkene gebleken,” aldus het onderzoek. Heikel punt is dat de klaagster zich niet bij het bureau heeft gemeld. De anonieme brievenschrijfster noemde wel drie andere personen, die “daarmee tegen hun wil betrokken zijn geraakt bij het onderzoek”, schrijven de onderzoekers. Vanwege privacy hebben ze besloten het daarbij te laten.

Sigrid Kaag deed eerder wel een openbare oproep aan de vrouw die Van Drimmelen beschuldigde om zich te melden. Dat is klaarblijkelijk niet gebeurd. „De vermeende ervaringen van de schrijver/schrijfster hebben wij daarom niet kunnen onderzoeken,” aldus de onderzoekers, die benadrukken dat Van Drimmelen eerder aangaf zich niet te herkennen in de aantijgingen.

’Niet vrijelijk bewegen’

De onderzoekers stellen tevens dat het niet is gebleken dat Van Drimmelen ‘iemand heeft vastgehouden op een kamer, zoals vermeld in het bericht op write.as’. Oud-voorzitter van D66 Letty Demmers gaf eerder tegenover deze krant aan bepaalde elementen uit het anonieme verhaal te herkennen. Dat ging over het stuk waarin wordt verteld over dat het hommeles was tussen de vrouwelijke oud-directeur van het partijkantoor en Frans van Drimmelen. „De oud-directeur had een vervelende ervaring”, zei Demmers. „Ze kon zich niet vrijelijk bewegen. Het is door de politie afgehandeld. Van Drimmelen kreeg een contactverbod, maar dat is altijd het geval als er sprake is van stalking.”

Het onderzoek bevestigt dat er contact is geweest tussen de politie en van Drimmelen omdat hij contact zocht met ‘de medewerker’. Er is destijds geen aangifte gedaan. Wel wist een deel van het bestuur van de partij ervan, en was er ‘onduidelijkheid’ en ’deels onvrede’ over de afhandeling van de zaak, aldus het rapport.