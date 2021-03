Hoekstra verdedigt WW-plan, hekelt kritiek op links: ’Selectieve verontwaardiging’

Volgens Hoekstra vertellen zijn concurrenten ook niet het „hele verhaal.” De plannen om de WW te verkorten maken deel uit van het rapport van de commissie-Borstlap om de problemen op de arbeidsmarkt en de groeiende flexibilisering op te lossen.

Het CDA vindt dat de „genuanceerde” voorstellen van Borstlap moeten worden uitgevoerd. Maar wel met „een verstandige timing”, dus na de coronacrisis. Hoekstra wijst erop dat het CDA de werkloosheidsuitkering niet alleen wil verkorten, maar ook flink wil verhogen. Verder moet er meer geld naar scholing gaan en moeten er volgens de middenpartij meer vaste contracten komen.

De plannen voor de arbeidsmarkt van het CDA staan al in haar verkiezingsprogramma, dat maanden geleden werd gepresenteerd. Een interview van Hoekstra deze week in het AD zorgde voor de nodige politieke beroering. Andere partijen, met name op links en ook bijvoorbeeld de PVV, vielen over Hoekstra heen.

’Uitkeringen uitkleden’

Jesse Klaver van GroenLinks beschuldigt het CDA ervan dat de partij wil „bezuinigen op het sociale vangnet.” Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vindt het „een slecht voorstel” van Hoekstra en volgens PvdA-leider Lilianne Ploumen wil het CDA de „uitkeringen uitkleden en zekerheden van werknemers afpakken.”

„Dat gaat snel. Van Nu Doorpakken naar Nu Afpakken”, merkte SP-leider Lilian Marijnissen op. „Nou, dit is wel het laatste dat je midden in deze coronacrisis wilt”, reageert D66-Kamerlid Steven van Weyenberg op het voorstel.

De commissie-Borstlap, die begin vorig jaar met belangrijke adviezen kwam om de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen, pleitte ervoor om de WW „hoog en kort” te maken. De commissie adviseert „een WW-uitkering met een uitkeringshoogte die voorkomt dat tijdens werkloosheid het inkomen ver terugvalt en een uitkeringsduur die prikkelt om snel weer aan het werk te gaan.”

Het CDA stelt voor de WW te terug te brengen naar één jaar, en de uitkering voor de eerste twee maanden daarvan naar 90 procent te brengen van het salaris dat de ontvanger ervoor verdiende. De vier maanden daarna moet het volgens de christendemocraten 80 procent worden. Het laatste halfjaar gaat de uitkering terug naar 70 procent, het niveau waarop de WW nu staat. „De arbeidsmarkt moet verbeterd worden en mensen moeten worden geholpen om sneller weer een baan te vinden”, aldus Hoekstra.

Bijstand

Afhankelijk van hoe lang iemand heeft gewerkt, hebben mensen nu in principe recht op maximaal twee jaar WW. Als ze dan nog geen baan hebben gevonden, kunnen ze aanspraak maken op een andere uitkering, zoals de bijstand.

’Griekse taferelen’

Hoekstra haalde zich eerder de woede van de linkse partijen op de hals toen hij uithaalde naar hun verkiezingsprogramma’s. Die van zijn eigen CDA, maar ook de VVD zijn volgens Hoekstra „qua degelijkheid echt van totaal ander kaliber dan van de linkse partijen. Die komen met Griekse taferelen door als het gaat over de staatsschuld.”

