Veel ’gevolgschade’ door tweede keer noodweer

Het noodweer dat in de nacht van woensdag op donderdag over het land trok heeft veel wateroverlast en stormschade veroorzaakt. De extreem zware regenval zorgde in het hele land voor veel hinder. Door hevige windstoten en grote hagelstenen ontstond veel schade. Hulpdiensten rukten uit vanwege omgewaaide bomen en weggewaaide daken.

In totaal ontving Interpolis de afgelopen twee dagen 1500 schademeldingen, waarvan 1250 aan huizen en de rest aan auto’s. De tweede avond en nacht ging het vooral om waterschade en problemen door bliksem. Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland zijn het zwaarst getroffen en dan met name de plaatsen Eindhoven, Rheden en Nijmegen. Een dag eerder ging het vooral om harde windstoten.

In Amsterdam raakten vijf mensen lichtgewond tijdens de storm, onder wie een door een omgevallen boom nabij de Amstel, meldt de brandweer. Die rukte ongeveer 150 keer uit voor stormschade en wateroverlast. In Rotterdam sloot Marco Borsato zijn reeks van vijf shows in De Kuip af in een stortbui, meldt RTV Rijnmond. De eerste onweersbuien kwamen omstreeks 22.30 uur aan in Rotterdam en daarna begon het hard te regenen. „Wat een noodweer werd het opeens! Maar wij deden gewoon even een regendans!”, aldus een concertganger op sociale media.

In het Utrechtse Werkhoven brak mogelijk door blikseminslag brand uit. Ⓒ Menno Bausch

Ⓒ Richard Mouw

Ⓒ Richard Mouw

Volgens NH Nieuws zorgde het noodweer ook op Schiphol voor overlast en werden vanwege hevige bliksem en onweer meerdere vluchten omgeleid. In Udenhout werden in een zorgcentrum kamers ontruimd vanwege wateroverlast. Die ontstond doordat het dak van het zorgcentrum de hoeveelheid regen niet aan kon, aldus Omroep Brabant. Een windhoos richtte volgens RTV Utrecht schade aan in Wilnis en Vinkeveen. In Vinkeveen braken bomen als luciferstokjes en er waaide een feesttent om, meldt de omroep.

Ⓒ Petershotnews.nl

Een flatgebouw aan de Saffierhorst in Den Haag is waarschijnlijk getroffen door de bliksem. Ⓒ Redactie District8.net

De storm heeft in Vinkeveen voor een enorme windhoos gezorgd. Ⓒ PetersHotnews.nl

De zwaarste windstoot van 127 kilometer per uur werd gemeten in Utrecht, aldus Weeronline. Normaal valt volgens het weerbureau in de maand juni gemiddeld 68 mm regen, maar lokaal was dat nu ruim 40 mm. Weeronline noteerde tijdens de buien ongeveer 72.500 bliksemontladingen. Vanuit het westen van het land kwamen meldingen binnen van hagelstenen tot 4 centimeter in doorsnee.

Ⓒ Youp Troost

Het KNMI heeft de waarschuwing met code oranje in de vroege ochtend ingetrokken.

Op het plein voor Amsterdam Centraal Station viel een boom om. Ⓒ Adrian Ardelean

Een buurtbewoner van de Sumatrakade kijkt naar dakonderdelen die op de weg zijn gevallen. Ⓒ Richard Mouw

Ⓒ Richard Mouw