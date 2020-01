Voormalig vicepremier De Korte (83) overleden

Naast premier Ruud Lubbers zit de bewindsman van het ministerie van economische zaken in 1988, Rudolf de Korte (r.). Ⓒ ANP

Den Haag - Voormalig vicepremier Rudolf de Korte is afgelopen donderdag, na een langdurig ziekbed, op 83-jarige leeftijd overleden. De VVD’er zat in de jaren 80 in het eerste en tweede kabinet-Lubbers en was een van de vertrouwelingen van toenmalig VVD-leider Nijpels.