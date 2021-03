Premium Binnenland

Aptroot zwaait af als burgemeester: ’Als ik dít had geweten, was ik gebleven’

Burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer, die eind deze maand met vervroegd pensioen gaat, had in deze crisistijd langer willen aanblijven. „Ik heb eind vorig jaar om een aantal redenen mijn eigen moment gekozen. Als ik dít had geweten, dan was ik gebleven tot ik in september 70 was geworden”, ze...