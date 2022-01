Corona in PI Arnhem, quarantaine voor 230 gevangenen

De maatregel in de gevangenis - die beter bekend staat als de Blue Band Bajus - houdt in dat er voorlopig geen bezoek wordt toegelaten. De gedetineerden mogen zich ook niet verplaatsen. Het is eveneens verboden arbeid te verrichten.

De quarantaine-plicht geldt voor de hele gevangenis. Volgens woordvoerder Robert Meijer van de Dienst Justitiële Inrichtingen mogen de gedetineerden nog wel bellen met het thuisfront en hun advocaat. „De rechtsgang mag immers niet belemmerd mag worden”, aldus Meijer.

De sfeer in de gevangenis is volgens hem rustig. Meijer: „Er is alle begrip voor de maatregele die genomen zijn.” Komende dinsdag worden alle gevangenen opnieuw getest.