Explosief aan deur woning Rotterdam, politie zoekt getuigen

Het incident gebeurde in een woning aan de Geertruidenbergstraat in het zuiden van de stad. Nadat het explosief was verwijderd, ging de politie de woning binnen. Daar bleek niemand aanwezig te zijn. De politie doet buurtonderzoek naar het incident en is op zoek naar getuigen en beelden.

Ook voordeur Amsterdam vernield

Ook de voordeur van een woning aan de Maarsenhof in Amsterdam-Zuidoost is woensdagavond vernield door zwaar, illegaal vuurwerk. De bewoners waren thuis maar raakten niet gewond. De politie gaat uit van een gerichte actie en onderzoekt wat daarvoor de aanleiding is geweest.

Getuigen zagen na de knal drie mensen, vermoedelijk jongens, wegrennen in de richting van het Abcouderpad.