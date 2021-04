Hard tegen hard in verhoor kroongetuige proces Marengo

B. herhaalde onder meer dat hij Meijering „medeverantwoordelijk” houdt voor de moord op zijn advocaat Derk Wiersum, september 2019. „U heeft willen en wetens de aanval gekozen op mijn advocaten”, beet B. advocaat Meijering toe. Volgens B. heeft Meijering gezegd dat zijn advocaten hebben „meegepuzzeld” aan de zogeheten kluisverklaringen die B. tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en een aantal andere verdachten in het proces heeft afgelegd. Meijering betwist dat.

Spervuur aan vragen

Meijering onderwierp B. - nadat ze elkaar hadden gefeliciteerd met hun beider verjaardag een dag eerder - aan een spervuur van vragen. De kroongetuige wilde om uiteenlopende redenen lang niet alle vragen beantwoorden, koos geregeld de tegenaanval en klonk soms geïrriteerd. Op een aantal momenten ging hij fel in discussie met de rechtbankvoorzitter, over de relevantie van vragen die verdachte en voormalig boezemvriend Mohamed R. aan B. stelde. R. had „twaalf kantjes met vragen” aan zijn gewezen vriend, onder meer over een door de kroongetuige al dan niet bezochte pornosite waarbij zijn vriendin hem betrapte.

Ook Onno de Jong, een van B.’s advocaten, kon op zeker moment zijn ergernis niet verhullen. Hij meende dat hij Meijering „een wegwerpgebaar” had zien maken toen er over Wiersum werd gesproken.

Sterkte twijfels

R. was goed bevriend met B., totdat hij naar justitie stapte. Tijdens inleidende zittingen in de aanloop naar het proces kwam het al tot botsingen tussen B. en R. en diens advocaten. De raadslieden (behalve Meijering Christian Flokstra) hebben sterke twijfels aan de betrouwbaarheid van B. Hij zou onder meer criminele activiteiten uit zijn verklaringen hebben weggelaten.

Taghi noemde de kroongetuige eerder al „een fantast” en een „pathologische leugenaar.” De onbetrouwbaarheid van B. zet volgens de advocaten de rechtmatigheid van zijn deal met het Openbaar Ministerie op losse schroeven.

Zaak gaat lang duren

De inhoudelijke behandeling van Marengo begon op 22 maart. Maandag werd de kroongetuige voor de vierde dag ondervraagd door advocaten van enkele verdachten. De zaak gaat vrijdag verder met een zogeheten regiezitting, waarin onder meer onderzoekswensen van advocaten zullen worden besproken.

Het is de verwachting dat deze omvangrijke zaak meer dan een jaar gaat duren, tot diep in 2022 zijn zittingsdagen gepland.