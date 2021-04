LIVE | Hard tegen hard in verhoor kroongetuige proces Marengo

Entertainment

Harvey Weinstein opnieuw aangeklaagd wegens verkrachting

Harvey Weinstein zou de afgelopen weken in het geheim wederom zijn aangeklaagd in de staat Californië wegens verkrachting. De aanklacht tegen de eens zo gevierde Hollywood-producent zou zijn voorgelegd aan een jury en wordt volgens Fox News maandag openbaar gemaakt tijdens een zitting in New York, w...