Russen willen weer op reis en zoeken sluipweggetjes naar westerse vaccins

Door de nieuwe reisregels van Bidens Witte Huis mogen vanaf november alleen buitenlanders de VS in die volledig gevaccineerd zijn met een vaccin goedgekeurd door de Amerikaanse medicijnenautoriteit FDA of de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Beoordeling

En daar zit Spoetnik V niet tussen: de beoordelingsprocedure van de WHO ligt net als die van het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA stil. Er zouden ontbrekende data zijn en twijfels bij de Russische productiefaciliteiten.

Ook de Europese coronapas kunnen Russen met een Spoetnikprik daarom niet krijgen. Wel zijn er individuele EU-lidstaten zoals Hongarije, Griekenland en Cyprus waar het Russische vaccin geaccepteerd wordt.

De Russische gezondheidsminister zei zaterdag dat alle obstakels zijn weggenomen voor de boordeling door de WHO, dat de Chinese vaccins Sinovac en Sinopharm wel heeft goedgekeurd.

Moskou ziet het strenge oog van de internationale gezondheidswaakhonden als politiek gekleurd. “Wij zijn tegen pogingen om het gevecht tegen COVID-19 te politiseren en voor kortetermijnwinst effectieve vaccins te discrimineren,” zei het investeringsfonds RDIF, dat Spoetnik V over de grens slijt, tegen The Washington Post.

Import

Toch meldde de zakenkrant Kommersant vorige week dat het Russische ministerie van Gezondheidszorg overweegt om de import van buitenlandse vaccins mogelijk te maken. Het zou gaan om een speciale uitzondering voor een groep klinieken in Moskou. Via die sluiproute zouden waarschijnlijk vooral rijke Russen hun felbegeerde prikcertificaat kunnen krijgen.

Een ander sluipweggetje naar een westers vaccin wordt door Russische reisorganisaties aangeboden, meldt persbureau Reuter. Die verkopen ‘prik-inclusive’ tours naar landen waar Russen wel welkom zijn, zoals Servië, waar zij kunnen kiezen uit verschillende vaccins. Prijskaartje: 600 tot 850 euro.

Oekaze

Dat is nogal een verandering met de lente, toen Rusland pochte met het eerste coronavaccin ter wereld en vaccinatiecampagnes in de EU moeizaam op gang kwamen. Eind mei kondigde president Poetin zelfs zomers vaccinatietoerisme aan voor buitenlanders die in Rusland een prikje wilden halen, maar van die oekaze lijkt niks terechtgekomen.