Terreurjongeren op strand Blankenberge zijn ’Noord-Afrikanen met strafblad’

De veldslag op het strand begon zaterdag. Toen de jongeren andere mensen lastig gingen vallen, greep de politie in.

Uiteindelijk brak een massale vechtpartij uit waarbij de jongeren met parasols en ander strandmeubilair gooiden. Een redder werd op het hoofd geslagen met een fles, hij hield er een zware hoofdwond aan over. Gezinnen met kinderen vluchtten weg van het strand.

Negen agenten raakten gewond. De twintig opgepakte reljongeren hebben al flinke strafbladen voor geweld en diefstal, zo maakte de gemeente bekend. De eerste drie aanstichters worden maandag aan de rechter voorgeleid.

Zondag bleef het kalm op het strand in Blankenberge. De politie had blokkades op elke invalsweg en controleposten in het station. Wie geen hotel- of restaurantreservering had, kwam er niet in.

Inwoners en ondernemers uit Blankenberge stopten patrouillerende agenten drank en voedsel toe uit dankbaarheid dat de rust is weergekeerd.