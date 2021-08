Evenementensector kondigt landelijke demonstratie aan: ’Voetbalstadions wel open, waarom wij niet?’

Het gaat om een vreedzame demonstratie in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Andere steden volgen eventueel nog. Met het protest willen de festivalorganisatoren een signaal afgeven aan de overheid. „De sector vraagt om een duidelijk toekomstplan, met meetbare afspraken, maar ook om erkenning voor de emotionele gesteldheid van de vele bezoekers en makers die zich niet gehoord voelen. We willen elkaar weer kunnen ontmoeten, weer kunnen lachen en dansen. Bovenal willen we weer vooruit kunnen kijken.”

Demissionair premier Mark Rutte maakte vrijdagavond tijdens een persconferentie bekend dat discotheken en nachtclubs tot 1 november dicht blijven. Festivals gaan sowieso tot 20 september niet door.

De organisaties achter de mars uiten hun onbegrip over het feit dat bijvoorbeeld voetbalstadions wel de deuren mogen openen, maar de evenementensector niet. „Ons is continu beloofd dat wanneer de vaccinatiegraad hoog genoeg is we weer samen met zijn allen konden dansen. Om die reden hebben veel jongeren zich laten vaccineren”, aldus Jasper Goossen van organisator Apenkooi Events, een van de initiatiefnemers. De organisatie is verantwoordelijk voor onder andere Amsterdam Open Air, DGTL, Pleinvrees en Valhalla. „Als het nu niet kan, wanneer dan wel? Ik verwacht dat de vaccinatiebereidheid onder jongeren hierdoor alleen maar zal afnemen.”

Andere festivals die zich hebben aangesloten zijn Vunzige Deuntjes, Thuishaven, Smeerboel, Appelsap, Verknipt, LatinVillage Festival en De Amsterdamse Zomer.