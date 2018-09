’Schaapsherder is uitstervend beroep’

Dit zou ook goedkoper zijn dan machinaal maaien, maar hoeveel goedkoper weet niemand. Alleen weten de schaapsherders dat ze tussen de drie en vierenhalf miljoen euro per jaar tekort komen. Dit geld is er niet en daarom word er in Den Haag aangeklopt, daar is Natuurmonumenten het mee eens. Al lijkt mij dat onderhoud van de heide en vlaktes die in beheer zijn van Natuurmonumenten, ook deze organisatie voor die kosten moet op draaien. Of verdwijnt dat geld in de zakken van de dik betaalde bestuurders en moeten de schaapsherders met hun schapen maar zien hoe ze de winter doorkomen?

Rob Koelewijn, Lisse