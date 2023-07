Yab Yum al jaren dicht, maar vete om seksclub sleept voort: ’Kinderen bedreigd’

AMSTERDAM - Zwagers Harrie Stoeltie (65) en Hennie Vittali (76) kunnen elkaar dertien jaar na het sluiten van seksclub Yab Yum nauwelijks verdragen. Tijdens emotionele getuigenverhoren in de rechtbank, waarbij de vraag centraal staat of Harrie Stoeltie mede-eigenaar was van de illustere nachtclub, stonden ze lijnrecht tegenover elkaar. Partijen treffen elkaar in de toekomst in een civiele rechtszaak.

Harrie Stoeltie (links) staat in het geschil om het eigendomsrecht van Yab Yum lijnrecht tegenover zijn zwager Hennie Vittali (rechts), die wordt ondersteund door advocaat Klaus Vink. De rechter heeft de grootste moeite om de irritaties over en weer in goede banen te leiden. Ⓒ TEKENING PETRA URBAN