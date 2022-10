Man steekt om zich heen in Italiaanse supermarkt: 1 dode en 5 gewonden

De aanval gebeurde omstreeks 18.30 uur in de Carrefour-supermarkt in het winkelcentrum Milanofiori in Assago, in de provincie Milaan. Het was er druk in de supermarkt. Een Italiaanse man van 46 zou een mes uit de winkelrekken hebben gehaald en viel daarmee mensen aan. Hij zou zijn slachtoffers willekeurig hebben gekozen. In de winkel ontstond een flinke chaos.

Ⓒ ANP / Zuma Press

Twee personeelsleden en vier klanten werden geraakt. De slachtoffers zijn tussen de 29 en 81 jaar oud. Een kassamedewerker kreeg messteken in de borst en de buik. Hij overleed onderweg naar het ziekenhuis. Vijf andere mensen raakten gewond: drie van hen zwaargewond – de meesten door steekwonden aan de borst – en twee mensen minder ernstig, aldus de Italiaanse krant La Repubblica. De lichtgewonden zouden twee oudere dames zijn.

Eerder werd al bekend dat ook Pablo Marí (29), een voormalig NAC-verdediger, gewond raakte bij de aanval. De speler, die dit seizoen door Monza gehuurd wordt van Arsenal is naar het ziekenhuis overgebracht. „Pablo Marí had een redelijk diepe wonde in zijn rug. Gelukkig zijn er geen vitale organen geraakt”, aldus Adriano Galliani, de CEO van Monza, aan Sky News. „Zijn leven is niet in gevaar. Hij zou vlug moeten herstellen.” Marí was in de supermarkt met zijn vrouw en zoontje.

Depressie

De politie sluit terrorisme uit. De dader had een leeg strafblad, maar wel psychische problemen. Hij had een depressie en stond onder verplichte medische behandeling. Enkele omstaanders, onder wie oud-Interspeler Massimo Tarantino, slaagden erin de man ontwapenen en te overmeesteren. Ze leverden hem over aan de politie, die de man heeft aangehouden. „Hij schreeuwde, hij schreeuwde gewoon”, vertelde Tarantino aan reporters ter plaatse.

De verdachte zou verward zijn en onsamenhangende verklaringen afleggen tegenover de politie.

Volgens La Repubblica was de man op 18 oktober nog in het ziekenhuis behandeld voor verwondingen in zijn gezicht, die hij zou hebben toegebracht door zichzelf te slaan.