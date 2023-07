Lobbycircuit draait overuren in aanloop naar nieuw kabinet: zo verloopt het spel om de invloed

Niet alleen politici tellen hun knopen na de val van Rutte IV. Ook lobbyisten. Die moeten in kaart brengen met wie ze nog zaken kunnen doen. Welke poppetjes komen er in de Kamer, wie schrijft de verkiezingsprogramma’s en wat kan het demissionaire kabinet de komende maanden nog regelen? Bij belangenclubs en lobbykantoren is het praten, bellen en appen tot je er kramp van krijgt.