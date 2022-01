Johnson belooft publicatie hele rapport ’partygate’

De premier ontweek woensdag in het parlement nog vragen over of hij het rapport volledig beschikbaar zou stellen. Toen oppositieleider Keir Starmer vroeg of het hele onderzoek zou verschijnen „en geen samenvatting of bewerkte versie”, reageerde Johnson dat „we het rapport moeten overlaten aan de onafhankelijke onderzoekers.” De minister-president bevestigt donderdag dat het verslag „natuurlijk” volledig gepubliceerd zal worden.

Het Verenigd Koninkrijk kijkt vol verwachting uit naar het rapport van Gray. De ambtenaar onderzoekt de reeks feestjes in en rond de ambtswoning en het kantoor van de regeringsleider. Hierbij hebben Britse overheidsmedewerkers mogelijk coronaregels overtreden. De bevindingen zouden Johnson in grote problemen kunnen brengen.

De politie van Londen doet ook onderzoek naar de bijeenkomsten. Bekeken wordt nog of details uit het rapport van Gray moeten worden achtergehouden zodat het politieonderzoek onbevooroordeeld kan plaatsvinden. Johnson is volgens zijn woordvoerder nog niet gehoord door de politie.

Het onderzoek werd woensdag al verwacht, maar het is onzeker wanneer het nu naar buiten komt. Mogelijk wordt de publicatie over het weekend heen getild.