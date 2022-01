Premier Johnson nu ook onder vuur om ’verjaardagsfeest’

Nieuwszender ITV berichtte dat tientallen mensen aanwezig waren bij de feestelijke bijeenkomst in juni 2020. Johnson kreeg taart en werd toegezongen. De regering zegt dat het geen echt feest was, maar alleen een korte bijeenkomst om de premier te feliciteren.

Johnson kan een nieuw schandaal niet gebruiken. Zijn positie wankelde al door vergelijkbare berichten over feesten en sociale bijeenkomsten tijdens lockdowns. Daar wordt onderzoek naar gedaan door topambtenaar Sue Gray, die waarschijnlijk deze week met aanbevelingen komt.

Het is nog de vraag of het rapport van Gray meteen wordt vrijgegeven door de regering. De krant The Guardian schrijft dat oppositiepartij Labour volgende week wil proberen om publicatie van het volledige verslag af te dwingen, mochten de autoriteiten daar niet zelf toe besluiten.

De positie van Johnson wordt echter vooral bedreigd door boze partijgenoten die de schandalen beu zijn. Die kunnen proberen om hem af te zetten als partijleider. Om een stemming over zijn positie aan te vragen, is de steun nodig van 15 procent van de conservatieve parlementsleden.

Als Johnson wordt afgezet als partijleider, moet hij ook weg als premier. Een hooggeplaatste parlementariër schatte in The Guardian dat Johnson mogelijk al de steun is verloren van een derde van de hooggeplaatste conservatieven. Het gaat dan om ministers en belangrijke partijfunctionarissen.

Sommige topfunctionarissen spreken zich nog wel publiekelijk uit voor Johnson. Zo verdedigde minister van Cultuur Nadine Dorries haar politieke baas op Twitter. Ze maakte duidelijk de jongste kritiek nogal overdreven te vinden.

„Als mensen op kantoor ’s middags een taart kopen voor iemand waar ze mee samenwerken en dan tien minuten happy birthday zingen en dan weer gaan werken, is dat nu opeens een feest?”, schreef de minister.

Andere conservatieven zijn kritischer. Voormalig partijvoorzitter Sayeeda Warsi zei tegen de BBC dat Johnson goed moet nadenken over de vraag of het nog in het landsbelang is als hij aanblijft. Parlementariër Andrew Bridgen zei dat de nieuwe onthullingen „de laatste druppel” kunnen zijn.

Nabestaanden van overleden coronapatiënten reageren boos. Jo Goodman van actiegroep Covid-19 Bereaved Families for Justice zei dat haar familieleden na het overlijden van haar vader door Covid-19 „niet eens konden knuffelen” vanwege de coronaregels.