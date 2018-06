Paarden ’dronken’ door virus

De eerste indruk bij het zien van sommige zwalkende rossen is dat ze een borrel ophebben. „Sommige paardeneigenaren zien zo’n paard als hun kind. Je kunt zeggen dat de spanning flink is opgelopen”, zegt manegebaas Arnoud van Daatselaar. De paarden mogen niet meer van het terrein. Ook paarden van buiten zijn momenteel niet welkom.

„We kregen een vermoeden”, zegt hij over de virusuitbraak. „Toen is dierenarts erbij gehaald. Het bleek mis. Dan haal je het noodscenario uit de kast.” Het lot van de paarden gaat hem aan het hart, maar ook is hij bang dat andere bedrijven in de omgeving besmet raken. Van Daatselaar hoopt dat zijn openhartigheid wordt beloond. „Dat mensen zien dat ik dit serieus oppak. Want anders gaat het bedrijf kapot.”

Het virus is tot op heden vrij mild, zegt Haike Blaauw, directeur Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra.

Toch zijn meteen alle protocollen in werking getreden om de uitbraak in te dammen. Zo wordt twee maal per dag de temperatuur van de paarden opgenomen. Ook zijn alle paardeneigenaren – De Heidehoek is een pension – door een paardenarts geïnformeerd. Verspreiding vindt voornamelijk plaats door direct contact tussen paarden, maar kan ook door de mens via kleren en handen worden overgedragen.

De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft bevestigd dat het hier gaat om EHV1, de variant van rhinopneumonie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen. „In sommige gevallen is het dodelijk”, aldus Blaauw. Voor mensen is de ziekte overigens niet gevaarlijk.