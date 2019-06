Verdachte gruwel-verkrachting Rotterdam: ’Ik wilde iemand pijn doen’

De brute verkrachting gebeurde in de vroege ochtend op 21 juli vorig jaar in de Rotterdamse wijk De Esch, waar het slachtoffer woonde.

De studente vertelde tegen de politie dat ze met een kettingslot werd gewurgd. En dat de dader met zijn vingers bij haar binnen drong op een zeer pijnlijke manier. „Ik had geen kettingslot”, zegt Gerson F. „Dan zal het wel met mijn T-shirt zijn geweest. Soms doe ik dat uit als ik het warm heb.”

Die ochtend was hij aan het fietsen. „Ik hou wel van rondfietsen. Hoofd leegmaken. Doelloos.” Meestal fietst hij ’s nachts. Dat vind hij prettig ’als ik stress heb, dingetjes heb met mijn vriendin’. Die ochtend had hij ’superstress’, vertelt F.

Op camerabeelden is te zien hoe F. achter de studente aan fietst. Zij zette op enig moment haar fiets op slot bij haar woning, toen ze opeens werd gegrepen. „Ik was in de buurt”, zegt Gerson F. „Mijn fiets stond om de hoek. Ik was boos. Ik wilde iemand pijn doen. Heel veel pijn.”

F. vertelt in de rechtszaak ook honderduit over zijn vriendin. Ze deden aan sm. Hij wurgde haar soms tot ze bewusteloos was tijdens de daad.

De twee ’verziekten elkaars leven’, vertelt F.. Ook snijden hoorde bij hun relatie. Zoals zijn naam op haar borst kerven. „Dat was omdat ze dat vroeg.” Slaan kwam er later ook nog bij, vertelt Gerson F. vandaag tijdens de zitting.

Tijdens verhoren vertelde zijn vriendin dat de seks met Gerson F. ook wel eens erg uit de hand liep. En dat ze niet alles wat ze deden leuk vond. Iemand tijdens de seks pijn doen hoorde er wat F. betreft wel bij, zegt Gerson F. „Als ontlading.” Ook als hij boos wordt, wil hij mensen pijn doen.

Verdenking

Vanwege het geweld en de levensgevaarlijke verwondingen die het slachtoffer opliep, beschuldigt het Openbaar Ministerie Gerson F. behalve van verkrachting ook van poging tot doodslag en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De voorzitter van de rechtbank maakt donderdagochtend meteen duidelijk dat Gerson F. weliswaar 19 jaar oud is, maar op een lager niveau functioneert.

F. heeft eerder al een bekennende verklaring afgelegd en bovendien is er een DNA-match. Het OM verwijt hem ook dat hij diezelfde nacht nog een andere vrouw heeft betast. Eerder zou hij mensen op straat hebben beroofd.

Gerson F. liep overigens nog in de proeftijd van een veroordeling door de kinderrechter in juli 2017. Hij kreeg toen 90 dagen voorwaardelijke celstraf opgelegd. Waarvoor precies is nog niet duidelijk.

Klopjacht

De politie begon een klopjacht en kon de verdachte na enkele dagen oppakken, onder meer aan de hand van camerabeelden die zijn gemaakt op de route die hij zou hebben afgelegd. De rechtbank zal op de zitting nog een psycholoog en psychiater ondervragen. Zij adviseren F. een PIJ-maatregel op te leggen, een soort jeugd-tbs.

De verkrachting veroorzaakte veel onrust in de woonwijk. Bewoners hielden een demonstratiemars.