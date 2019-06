Zeer gewelddadige verkrachting voor rechter

Ⓒ MEDIA TV

ROTTERDAM - Een 19-jarige man uit Rotterdam moet zich donderdag bij de rechtbank in Rotterdam verantwoorden voor de zeer brute verkrachting van een toen 20-jarige studente uit Indonesië. Dat gebeurde in de vroege ochtend op 21 juli vorig jaar in de Rotterdamse wijk De Esch, waar de vrouw woonde. Vanwege het geweld en de levensgevaarlijke verwondingen die het slachtoffer opliep, beschuldigt het Openbaar Ministerie Gerson F. ook van poging tot doodslag en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.