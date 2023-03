Asielzoeker steekt medebewoner azc met schaar in gezicht

Maandagavond rond 20.25 kreeg de politie een melding van een steekincident. De twee mannen zouden ruzie gehad hebben in het asielzoekerscentrum, daarbij zou de 23-jarige Algerijn het 25-jarige slachtoffer met een schaar in zijn gezicht hebben gestoken. Het slachtoffer is niet levensgevaarlijk gewond geraakt, meldt een politiewoordvoerder.

Woordvoerders van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de politie hebben het incident tegenover De Limburger bevestigd. De aangehouden man wordt momenteel verdacht van poging tot doodslag, laat zijn advocaat Peer Szymkowiak weten. Een woordvoerster van het COA heeft ook nog geen duidelijkheid over de aanleiding. Ze laat weten dat het slachtoffer in zijn wang is gestoken.