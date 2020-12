Asscher trapt campagne af: ’Werkloosheid als collectief risico’

In de lezing trapt Asscher de verkiezingscampagne voor de PvdA af. „We moeten niet terug naar het oude normaal, maar naar een beter normaal”, zegt Asscher. „Dat begint met een nieuwe, moderne sociale zekerheid met een garantie op werk als fundament: De Werkgarantie. Ik wil dat werkloosheid als een collectief risico gezien wordt, niet als individuele verantwoordelijkheid. Ons streven zou moeten zijn om de werkloosheid naar 0 procent te krijgen. Volledige werkgelegenheid als hoeksteen voor een moderne verzorgingsstaat.”

Het pleidooi voor een baangarantie is een terugkerend strijdpunt bij de PvdA-leider. Onlangs wilde hij tijdens de onderhandelingen voor het derde coronasteunpakket bijvoorbeeld nog dat bedrijven verplicht zouden worden om werknemers naar een andere baan te begeleiden als ze aanspraak wilden maken op de NOW-regeling, de coronaloonsteun voor bedrijven. Het kabinet kwam uiteindelijk met een boete voor bedrijven die bij het ontslaan van medewerkers geen contact opnemen met het UWV om afspraken te maken over de begeleiding naar ander werk

Opvallend is dat Asscher onder de noemer ’sociale ontheemding’ toenadering zoekt tot de ’gewone man’ en nadrukkelijk kritiek uit op zijn ideologische verwanten. „Als mensen zich niet meer thuisvoelen in hun buurt omdat de nieuwe buren, vluchteling of arbeidsmigrant, de taal niet spreken. Als mensen wel een warm hart hebben voor de opvang van vluchtelingen, maar intussen bezorgd zijn dat te weinig wordt gedaan tegen overlastgevers uit veilige landen”, schetst de PvdA-leider. „Als de politiek dan ook nog deze gevoelens negeert of zelfs ridiculiseert, zoals Hillary Clinton deed toen zij over deplorables sprak, voelen mensen zich verlaten. Het aanpakken van deze problemen is wel degelijk een opdracht van linkse politiek.”