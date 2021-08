Autofabrikanten zorgen voor stevig herstel op Japanse beurs

De Nikkei in Tokio sloot met een winst van 1,8 procent op 27.494,24 punten. Vrijdag zakte de Japanse hoofdindex nog tot het laagste niveau sinds januari dit jaar door zorgen over de economische impact van de opmars van de Delta-variant van het coronavirus en de vrees voor een sneller dan verwachte afbouw van de coronasteun door de Amerikaanse Federal Reserve. Toyota dikte ruim 3 procent aan. De autofabrikant verloor eind vorige week nog zo’n 8 procent na de aankondiging de productie te gaan verlagen vanwege het wereldwijde chiptekort. Concurrent Nissan en leverancier van auto-onderdelen Denso klommen 3 procent en 7 procent.

Techinvesteerder SoftBank daalde bijna 1 procent. Beleggers reageerden op het nieuws dat het Verenigd Koninkrijk de geplande overname van chipontwerper Arm, eigendom van SoftBank, door de Amerikaanse halfgeleiderproducent Nvidia langer moet onderzoeken. De Britse toezichthouder CMA is bezorgd dat Nvidia teveel controle krijgt over chips voor datacentra, slimme apparaten en spelcomputers.

Tencent en Baidu

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,6 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong veerde 1,7 procent op na de recente zware koersverliezen. Vooral de Chinese technologiebedrijven lieten een herstel zien na de koersdruk die werd veroorzaakt door de hardere aanpak van de techsector door de Chinese autoriteiten. Internetconcern Tencent won 3 procent en de Chinese zoekmachine Baidu steeg 2 procent in Hongkong.

De Kospi in Seoul klom 1,5 procent. LG Chem kelderde 10 procent na de uitbreiding van de terugroepactie door General Motors (GM). De Amerikaanse autobouwer roept nu alle voertuigen van het type Chevrolet Bolt terug naar de garage vanwege brandgevaar van de accu’s. Het Zuid-Koreaanse LG Chem maakt de batterijen voor de wagens van GM en gaf al een winstalarm na de eerste terugroepactie van de Chevrolet Bolt.