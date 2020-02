Bakkerij die moorkop schrapt dicht om boze bezoekers

„Omdat het in mijn ogen een onveilige situatie was, heb ik mijn twee medewerksters uit voorzorg naar huis gestuurd. Ik heb de winkel gesloten en heb de politie ingeschakeld. Die wisten meteen waar het om ging, omdat de berichten op social media gisteren ook al niet mals waren. Ik vind het erg jammer dat mensen niet openstaan voor een discussie”, aldus de bakker.

Hij zegt „trots” te zijn dat ook winkelketen HEMA het woord moorkop schrapt. Vanaf maandag 30 maart heet het gebakje chocoladebol. Zelf besloot hij ’moorkop’ niet meer te gebruiken „omdat je anno 2020 niet meer een naam moet willen hebben die verwijst naar discriminatie.” Bij de bakkerij heeft het gebakje voortaan roomkop.

’Niet meer van deze tijd’

De HEMA vindt moorkop „niet meer van deze tijd”, lichtte een woordvoerster toe. Volgens haar nam HEMA het besluit al een tijdje geleden. Dat het nog even duurt voordat de maatregel ingaat, komt doordat de website en de styling moeten worden aangepast.

De moorkop is vernoemd naar de Moren, een volk uit de oudheid afkomstig uit Noord-Afrika. De banketbakker in Monster zegt dat het woord „in de moderne tijd een synoniem voor neger geworden is. Dat is niet iets waar wij mee geassocieerd willen worden, zeker niet als onze klanten zich hier ongemakkelijk bij voelen.”