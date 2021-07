Boswachter Niki ruimt op na hoogwater: ’Je ziet persoonlijk leed, daar moest ik wel een traantje om laten’

Boswachter Niki Jasper van Staatsbosbeheer toont de ravage die achterbleef na het hoogwater in de Maasvallei bij Itteren. Ⓒ Peter Schols

Itteren - Het opschonen van natuurgebieden langs Maas en beken, is een monsterklus die maanden, zo niet langer gaat duren. Complete huisraad ligt op Limburgse oevers. We gingen met boswachter Niki Jasper van Staatsbosbeheer mee op inspectie in de Maasvallei bij Itteren.