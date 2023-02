Twee mannen aangehouden voor projectie discriminerende leuzen waaronder Erasmusbrug

De woningen van de verdachten zijn doorzocht. De politie heeft onder meer een kruisboog en 3D-geprinte wapenonderdelen in beslag genomen, net als verschillende gegevensdragers. De precieze rol van de twee verdachten wordt nog onderzocht. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De politie kwam de verdachten op het spoor door onder meer onderzoek te doen naar de herkomst van de gebruikte projectieapparatuur. Eerder was in het programma Opsporing Verzocht te zien dat de politie ervan uitging dat de racistische teksten die te zien waren op de Erasmusbrug werden geprojecteerd met een draagbaar laserapparaat in de vorm van een kubus.

Opnieuw raak

Tijdens de jaarwisseling verschenen op de Erasmusbrug racistische teksten. Onder meer White Lives Matter en Vrolijk Blank 2023 was te lezen. Na de projectie op de Erasmusbrug was het op 18 januari en 20 februari opnieuw raak toen op de stadhuizen van Alkmaar en Eindhoven soortgelijke uitlatingen als in Rotterdam werden geprojecteerd. Op het stadhuis in Eindhoven waren maandagavond teksten zoals Houd Lampegat blank en Alaaf namens Blank Nederland te zien.