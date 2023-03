Twee verdachten naar rechter voor opruiing om spotprent op school

Begin november 2020 werd een leraar van de school bedreigd, nadat hij een spotprent van een jihadist in zijn lokaal had opgehangen. Cartoonist Joep Bertrams maakte die spotprent na de aanslag op het Franse tijdschrift Charlie Hebdo. Een aantal leerlingen van het Emmauscollege beschouwde de tekening als godslastering en eiste dat de prent weggehaald zou worden. De betrokken docent is na de bedreigingen ondergedoken. Ook de school werd zeer ernstig bedreigd.

De spotprent toonde een onthoofde man in een shirt van Charlie Hebdo die zijn tong uitsteekt naar een jihadist. Van de prent was een foto gemaakt en met een begeleidend commentaar op internet gezet. De politie hield destijds negen mensen aan in de leeftijd van 13 tot 24 jaar. Een aantal minderjarige verdachten verscheen eerder voor de kinderrechter voor de bedreigingen, zegt een woordvoerder van het OM.

De twee Rotterdammers van 20 en 22 jaar zijn de twee vermeende opruiers. Zij worden ervan verdacht de opruiende berichten te hebben verspreid. Het OM had de twee verdachten een zogeheten alternatieve afdoening aangeboden, waar de OM-woordvoerder weinig inhoudelijks over kwijt kan, maar de verdachten gingen hier niet mee akkoord. Daarom wordt de zaak aan de rechtbank voorgelegd.

Wanneer de spotprentzaak wordt behandeld, is nog niet bekend.