Oranje komt vrijdag in actie in Krakau Handballers na 62 jaar terug op WK: ’Namens Nederland revanche nemen op Argentinië’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Bobby Schagen. Ⓒ Henk Seppen

De handballers van Oranje arriveerden pas donderdagmiddag in Krakau, waar ze vrijdag om 18.00 uur beginnen aan het wereldkampioenschap. De laatste keer dat het Nederlands mannenteam erbij was op een WK, is 62 jaar geleden. Argentinië is de eerste tegenstander. „Ik had nooit durven dromen dat ik dit nog zou meemaken”, zegt captain Bobby Schagen (32), die al ruim dertien jaar meedraait bij de nationale ploeg.