Michel Perridon haalt stier van Wall Street naar Rotterdam

Razend trots is ondernemer Michel Perridon op zijn stier van Wall Street. Het beeld stond tot voor kort in de tuin van beeldhouwer Arturo Di Modica, die vrijdag overleed. De stier is een ’broertje’ van Di Modica’s beroemde stier bij de beurs van New York.