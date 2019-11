Van dood journaliste verdachte zakenman vrij

Demonstranten eisen gerechtigheid na de dood van journaliste Daphne Caruana Galizia in 2017. Ⓒ AFP

VALLETTA - De Maltese zakenman Yorgen Fenech, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van journaliste Daphne Caruana Galizia, is op borgtocht vrijgelaten. Hij blijft voorlopig onder politietoezicht. Het is de vijfde keer dat hij op borgtocht is vrijgelaten, maar hij werd steeds weer opgepakt voor verhoor.