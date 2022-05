Staatssecretaris Heijnen: mogelijk ook na zomer nog minder treinen door krapte NS

Ondernemen

Digitale nomade gaat vaker met gezin op pad

Nu de coronacrisis heeft laten zien hoe makkelijk het is om vanuit huis of andere plek te werken, besluit een groeiende groep werkenden om hun laptop voor een langere periode in het buitenland open te klappen. Waar de digitale nomade voor corona voornamelijk jong en freelancer was, kiezen nu ook ste...