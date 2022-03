Code geel om gladheid Eerste sneeuw al gevallen in delen van Nederland

Een fotograaf meldt dat de eerste sneeuw al gevallen is in Amersfoort. Ⓒ Keistadnieuws

DE BILT - Op verschillende plaatsen in het land is er al wat sneeuw gevallen. Zo is er in in het oosten van het land en in Amersfoort al een wit laagje gezien. Maar ook in westelijk gelegen plaatsen als Leiden en Den Haag vallen de eerste vlokken. Later vandaag en komende nacht krijgt het hele land te maken met sneeuwval. Het KNMI heeft vanaf de middag en avond code geel afgegeven voor bijna heel Nederland vanwege kans op gladheid door de winterse buien. De waarschuwingscode blijft vooralsnog van kracht tot aan vrijdagmiddag.