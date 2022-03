Nog veel meer sneeuwbuien in aantocht: ’Op de Veluwe al 10 centimeter gevallen’

Het KNMI meldt dat de neerslag vanuit het noordoosten in de loop van de middag en in de avond intensiveert. Deze gaat over in sneeuw en veroorzaakt op veel plaatsen gladheid. De temperatuur ligt dicht bij het vriespunt in het noordoosten en ligt rond 4°C in het zuiden. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en neemt boven land toe naar matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer waait het krachtig tot hard. Ook in het noordwestelijk kustgebied is een stormachtige wind.

In het noorden en oosten van het land heeft het sinds donderdagmiddag al flink gesneeuwd. In Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland kleuren de straten wit, meldt Weer.nl. De meeste sneeuw is tot nu toe gevallen op de Veluwe. Nabij Rheden ligt lokaal meer dan 10 centimeter.

Op auto’s en buitentafels is in het Groningse Roodeschool zo’n 5 centimeter gemeten en in het Friese Joure een centimeter of 3. Omdat de sneeuw op steeds meer plaatsen blijft liggen, is er kans op gladheid. Het KNMI heeft daarom voor alle provincies, met uitzondering van Limburg, code geel afgegeven.

De komende uren trekt de sneeuwzone langzaam richting het zuidwesten. „De meeste sneeuw wordt nu verwacht in een strook van grofweg het zuidwesten van Friesland over Noord-Holland naar de noordelijke helft van Zuid-Holland”, aldus Weer.nl. Ook Flevoland, Utrecht en delen van Brabant krijgen in de nacht naar vrijdag waarschijnlijk een witte wereld te zien met meerdere centimeters sneeuw.

Drukte

Met ruim 800 kilometer file was het donderdag de drukste ochtendspits van het jaar, meldt de ANWB. Op Twitter meldt Rijkswaterstaat dat de avondspits ook al vroeg druk is. „Op dit moment staan er 77 files met een totale lengte van 308 kilometer.” Maar ondanks de lange files en de voorspelde gladheid heeft het winterse weer niet voor ernstige ongelukken gezorgd. Ook de dienstregeling van de NS heeft nog geen hinder ondervonden door het weer.

Vrijdagnacht

Ook in de nacht naar vrijdag sneeuwt het in een groot deel van het land en op sommige plekken kan een laagje van enkele centimeters blijven liggen. De gladheid zal vrijdagmiddag weer verdwijnen.

Rijkswaterstaat meldt dat er 577 strooiwagens zijn ingezet. „Daarnaast staan er 630 sneeuwschuivers klaar. Met dat materieel strooien en schuiven we indien nodig de snelwegen, op- en afritten en verzorgingsplaatsen om de gladheid te bestrijden.”

Volgens Matthijs van der Lienden, meteoroloog bij WeerOnline, gaat het aankomende nacht ook flink waaien. „Door de wind gaat de gevoelstemperatuur omlaag. Op veel plaatsen voelt het aan als -2 of -3 graden.”