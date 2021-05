Zware cycloon aan land in India: twee miljoen mensen geëvacueerd

„De zeer zware cycloon Yaas bevindt zich ongeveer 50 kilometer ten zuidzuidoosten van Balasore”, meldt de meteorologische dienst op Twitter. De oostelijke staten West-Bengalen en Odisha krijgen woensdag naar verwachting te maken met windstoten tot mogelijk 165 kilometer per uur.

De geëvacueerde mensen worden opgevangen in onder meer scholen en overheidsgebouwen. De massa-evacuaties verstoren de pogingen van de autoriteiten om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hoewel het aantal besmettingen in India afneemt, is de druk op de zorg nog steeds enorm.

Yaas is de tweede cycloon in korte tijd in India. Een week geleden vielen aan de westkust zeker 155 doden door cycloon Tauktae.