Verdachte ’horlogemoord’ is Nick B. (30)

Dat melden meerdere goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf. De politie Midden-Nederland wil alleen bevestigen dat de verdachte een 30-jarige man uit Oudekerk aan den Amstel is. Vanavond besteedt het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de moord op Bas Vijzelaar. De politie roept getuigen zich op te melden en zoekt mensen die meer kunnen vertellen over de laatste contacten van het slachtoffer.

De 33-jarige man uit Zandvoort werd zaterdag dood in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen gevonden. Ook zijn auto lag hier in het water. Mogelijk is Vijzelaar slachtoffer geworden van een ripdeal of uit de hand gelopen ruzie over dure horloges. In dagen voor zijn dood probeerde Vijzelaar enkele Rolexen te slijten.

De verdachte B. werkte op het Leidseplein in Amsterdam als portier. Hij zou recentelijk zijn ontslagen. Eerder kwamen bij de politie en De Telegraaf al tips binnen over een mogelijke link tussen de moord en bekende horeca-uitbaters in Amsterdam.

