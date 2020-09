Omdenken in coronatijd: ’Pessimisten zijn eigenlijk luie mensen’

De omzet van Gunsters bedrijf daalde door de corona met 99,6 procent. „Ik dacht: we doen gewoon even niets.” Ⓒ Eric Fecken

De afgelopen twintig jaar heeft hij meer dan een miljoen mensen onderwezen in de kunst een probleem om te buigen tot een mogelijkheid. In deze coronacrisis hebben we zelfs geen andere keuze dan omdenken, betoogt Berthold Gunster (61), die vooral niet gezien wil worden als een positiviteitsgoeroe. „Je hoort mij niet zeggen dat je op één been zo leuk kunt hinkelen. Ook ik vind het leven maar saai nu.”