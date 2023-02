Giraffe (6) breekt nek in dierentuin en overlijdt: ’Zat vast in het hek’

Dat meldt de dierentuin in een verklaring maandag. Dierenartsen hebben Parker nog geprobeerd te redden, maar hulp mocht niet meer baten.

De directeur van de dierentuin schrijft dat dit soort dodelijke incidenten nog nooit zijn voorgekomen. „Het verdriet is erg groot. We vragen de bezoekers om rekening te houden met de dierenverzorgers die dit moeilijke verlies moeten verwerken. Deze week zijn er rouwbegeleiders aanwezig voor het personeel”, aldus de dierentuin op Facebook.

De directeur gaat ook in op de mogelijke vraag wat er mis was met de omheining van het verblijf van Parker. „Dit is geïnstalleerd in 2018 en wordt in meerdere dierentuinen gebruikt”, luidt het. De fabrikant is op de hoogte gebracht en gaan onderzoeken wat aangepast moet worden om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.