Anti-vaxxers bekladden borden van Groninger Landschap: ’Dit kost handenvol geld’

Het kan wandelaars en fietsers niet ontgaan: vrijwel alle informatieborden in het gebied tussen Euvelgunne en Kropswolde zijn beklad met schreeuwende teksten als vaccin = vergif en qr pas = tirannie.

Oorspronkelijke teksten en afbeeldingen zijn amper nog te zien. Ook het bord met een landschap (reproductie) van kunstenaarskring De Ploeg moest eraan geloven. Hetzelfde geldt voor elektriciteitskasten en -huisjes en voor borden van het waterschap en gemeenten.

Alle informatieborden, ook die met de Ploegafbeelding, zijn beklad. Ⓒ DvhN

Discussie coronavaccinaties

,,Vernielzucht’’, zegt woordvoerder Petra van der Meer van Het Groninger Landschap. De natuurorganisatie wil zich niet mengen in de gevoelige discussie rond de coronavaccinaties. ,,Iedereen heeft recht op zijn mening, maar gebruik daarvoor je eigen kanalen en niet onze borden.’’

In de nacht van dinsdag op woensdag was het ook in Ede raak, deze keer bij een gezondheidscentrum. Artikel gaat verder onder de video.

Grote schade

De schade is volgens de woordvoerder groot. ,,Dit kost handenvol geld. We hebben al voorzichtig geprobeerd de borden schoon te maken, maar de troep wil er niet af. Herstel kost zeker enkele duizenden euro’s. Als de borden vervangen moeten wordt het nog veel duurder.’’

De graffititeksten in de Hunzezone zijn zondag ontdekt en waarschijnlijk vrijdag of zaterdag aangebracht. ,,We hebben aangifte gedaan en de politie is ermee bezig. We hopen dat mensen die iets weten over de daders zich bij de politie melden.’’

Kropswolderbuitenpolder

De 13-jarige Daan uit Kropswolde fietst dagelijks met zijn broer en een vriend door de Kropswolderbuitenpolder naar school in Groningen. Ook hij baalt van de besmeuringen. ,,Echt zonde van die informatieborden. Dit is een hele mooie route. Je kunt toch ook gewoon demonstreren?’’