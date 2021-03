Amazon past app-logo aan na klachten over lachende Hitler

De Amerikaanse webwinkelgigant heeft – in alle stilte – een kleine update doorgevoerd aan het icoon voor de webshop. Het logo van de Amazon-app bestond uit de Amazon-pijl met daarboven een blauw stukje tape. Gebruikers van de App moesten door het gekartelde stukje tape in combinatie met de pijl denken aan een glimlachende Hitler.

Nadat klachten over de hitlersnor Amazon bereikten besloot het bedrijf daarom een subtiele wijziging door te voeren aan het icoon. Het gekartelde stukje tape is nu veranderd in recht gevouwen stukje tape, en moet gebruikers het idee van een Amazonpakketje geven, zonder dat ze daarbij aan de nazileider moeten denken.