Tweede verdachte aangehouden voor fatale steekpartij in Delft

DELFT - Een tweede verdachte is aangehouden in verband met de dodelijke steekpartij die in september plaatsvond aan de De Colignystraat in Delft. Het gaat om een 22-jarige man uit Delft, die zich maandag meldde op het politiebureau. Vorige maand werd in Spanje een 23-jarige Delftenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.